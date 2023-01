يواصل فريق الأهلي طرابلس تحقيق انتصاراته في الدوري الليبي لكرة السلة بعد فوزه على الشباب بنتيجة 57-40 في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى، فريق الأهلي طرابلس سيواجه في اللقاء الأخير الأسبوع المقبل فريق الاتحاد في ديربي العاصمة وختام مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى من منافسات الدوري هذه العام.

