نجح فريق الأهلي بنغازي في تحقيق الانتصار على فريق اتحاد المرج بنتيجة 64 – 59 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة السلة لفرق المجموعة الثانية، وبهذا الفوز يحصد الأهلي بنغازي العلامة الكاملة بعد تحقيقه الفوز في جميع مباريات مرحلة الذهاب من البطولة، بينما أنهى فريق اتحاد المرج ذهاب المسابقة بفوز وحيد ةأربعة هزائم.

