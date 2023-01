أجرى نجم فريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني عملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، العملية الجراحية ستبعد نور الدين القليب عن الملاعب لفترة تصل لشهر ونصف حتى يعود من جديد ويسترجع إمكانيته للمشاركة مع فريقه في الدوري الليبي، وحرمت الإصابة اللاعب نور الدين القليب من المشاركة مع المنتخب الوطني في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستنطلق بالجزائر خلال الشهر الجاري

