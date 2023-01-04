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المنتخب الليبي للمحليين يفقد لقاءه الودي الأول بتونس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 04 ديسمبر 2023 (وال) _ فقد المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين لكرة القدم مباراته التحضيرية والودية الأولى خلال معسكره الخارجي، أمام نظيره المنتخب الساحل العاجي، بهدف وحيد جاء في الشوط الثاني.

مباراة المنتخب الليبي الودية التي لعبت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الشاذلي زويتين بتونس، جاءت دفاعاً عن لقبه الأفريقي لبطولة الشأن، واستعدادا لبطولة الشأن القادمة للمحليين، والتي ستقام في الجزائر خلال الأيام القادمة.

و سيلعب المنتخب الوطني لقاءه الودي الثاني مساء السبت القادم مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

يشار إلى أن القرعة وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، صحبة منتخبات موزمبيق والجزائر وإثيوبيا. (وال _ تونس) م ب

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وكالة الانباء الليبية وال

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