منتخبنا يواجه الكونغو وديا قبل السفر للجزائر منتصف الأسبوع المقبل

يخوض منتخبنا الوطني للاعبين المحليين مباراته الودية الثانية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن معسكره التحضيري بتونس.

ويسعى مدرب المنتخب الوطني الفرنسي كورنثيانز مارتينيز في اللقاء الودي الثاني لوضع اللمسات الأخيرة قبل السفر للجزائر منتصف الأسبوع المقبل، لخوض لقائه الافتتاحي في منافسات كأس أفريقيا للاعبين المحليين أمام المنتخب الجزائري في 13 يناير.

هذا ويشار إلى أن قرعة كأس أفريقيا للاعبين المحليين قد أوقعت منتخبنا الوطني رفقة الجزائر و أثيوبيا و موزمبيق.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

