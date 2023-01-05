انطلاق الموسم الكروي الجديد لأندية الدرجة الأولى

طرابلس 05 يناير 2023 (وال) كشفت لجنة المسابقات العامة لكرة القدم عن انطلاقة رزنامة الموسم الكروي الجديد لأندية الدرجة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم، والتي ستنطلق منافستها من ضمن المجموعة الأولى مساء الثلاثاء القادم الموافق لتاريخ 2023/1/10.

عند الأسبوع الأول الهلال سيواجه المهدية على ملعب سبها البلدي ولقاء القرضابية والمهاري على ملعب القرضابية، ولقاء الأخير للمجموعة بين النهضة والشرارة على ملعب سبها البلدي مساء الاإبعاء تاريخ 2023/1/11.

بينما المجموعة الثانية، والتي ستفتتح لقاءها أيضا مساء الثلاثاء 2023/1/10 بإقامة ثلاث مباريات بنغازي الجديدة في مواجهة النجمة على ملعب شهداء بنينا، والأنوار يستقبل البروق على ملعب الأبيار وفريق الأنصار يستضيف نجوم إجدابيا على ملعب شيخ الشهداء.

وختام المجموعة الثانية بلقاء نجوم بنغازي مع نسور مرتوبة، على ملعب شيخ الشهداء، والقيروان مع فريق الخليج على ملعب شيخ الشهداء مساء الإربعاء 2023/1/11 وفي المقابل منافسات المجموعة الثالثة، والتي ستقام جميعها.

في نفس اليوم الأربعاء القادم 2023/1/11 الطيران يقابل فريق الوحدة العربية على ملعب شهداء بنبنا والسواعد يستقبل الإفريقي على الملعب الجانبي بنغازي والمنار يواجه الأندلس على ملعب الصداقة والوفاق إجدابيا يواجه خالد بن الوليد على ملعب 10يونيو إجدايباوختام المجموعة لقاء خليج سرت مع البرانس على ملعب سرت.

يشار بأن فريق المروج يخلد إلى الراحة في هذا الأسبوع وأيضا المجموعة الرابعة ستلعب جميعها في نفس اليوم الثلاثاء القادم تاريخ 2023/1/10 الرفيق يستقبل الشط على ملعب صرمان، والوطن يستضيف المستقبل على ملعب أبوعيسى البلدي والبشائر يواجه ترهونة على ملعب السويحلي والفالوجا يستقبل أبي الأشهر على ملعب ترسانة،وختام المجموعة لقاء المجد مع الترسانة على ملعب المجد.

أما المجموعة الخامسة، ستلعب مبارياتها أيضا في نفس اليوم جميعها مساء الأربعاء تاريخ 2023/1/11بلقاء النصر زلتين مع الملعب الليبي على ملعب زلتين، والشروق يواجه الوحدة على ملعب الزنتان، واتحاد الشرطة يستقبل الجزيرة على ملعب أبوسليم، والشموع يستضيف الظهرة على ملعب الشموع، وفي الختام سيكون لقاء اتحاد الجمارك مع الطلائع على ملعب الترسانة. (وال ـ طرابلس) م ب

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