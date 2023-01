اتحاد السهم والقوس يستعد لاختيار عناصر المنتخب للبطولة العربية

يستعد الاتحاد الليبي للقوس والسهم لاختيار عناصر المنتخب الوطني تحضيرا للبطولة العربية المقررة بالعراق شهر مارس المقبل.

اتحاد اللعبة سيختار عناصر المنتخب من خلال بطولة ليبيا التي انتهت جولتها الأولى نهاية الأسبوع الماضي وتنطلق جولتها الثانية نهاية يناير الجاري بينما ستنطلق الجولة الثالثة مع بداية شهر مارس المقبل أي قبل التحول للفرق المشاركة في البطولة العربية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

