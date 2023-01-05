الرعيض يكشف لـــ”وال” عن نشاط الاتحاد الليبي للكاراتيه خلال موسم 2023

بنغازي 05 يناير 2023 (وال)- كشف رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض، عن نشاط الموسم الرياضي للعبة الكاراتيه خلال الموسم الجديد 2023.

وقال الرعيض – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن اللعبة الكاراتيه في ليبيا انتقلت نوعية من خلال إحراز العديد من القلائد الذهبية والفضية والبرونزية خلال موسم 2022، أبرزها القلادة الذهبية في بطولة شمال إفريقيا والتي أحرزها الرياضي أحمد صالح الفلاح.

وأضاف الرعيض أن الرياضي بشير الدويبي تحصل على الترتيب الثالث في بطولة العالم في وزن63 كيلوغرام في فئة الأواسط، والقلادة الذهبية هي الأولى تحصلت عليها الرياضية الليبية سالمة المعداني، كما تحصل الرياضي محمد بودبوس على قلادة الفضية.

وأشار الرعيض إلى أن موسم 2022 كان حافلا بنتائج الجيدة لصالح رياضة الكاراتيه.

وأوضح الرعيض بشأن تجهيزات موسم الرياضي 2023، قائلا: “سيكون موسم قوي محليًا؛ لأول مرة ستكون هناك ثلاث بطولات في ليبيا على النحو الثالي: بطولة وتكوين منتخب، ثم بطولة وتكوين منتخب، ثم بطولة وتكوين منتخب، إلى جانب برنامج تطوير مدربين وحكام وتطوير قاعدة”.

الفئات السنية

وبشأن الفئات السنية، قال الرعيض من المشاركات من سن 10 سنوات فما فوق، والبطولة ستكون الأولى في مدينة مصراته،والبطولة الثانية ستكون في مدينة بنغازي، والبطولة الثالثة ستكون في الساحل الغربي.

وتابع الرعيض: “تم التعاقد خلال موسم الرياضي 2023 مع الكابتن التونسي محمد جمعة الذي سيكون داخل أورقة الاتحاد الليبي للعبة لهذا الموسم، إلى جانب معسكر داخلي مغلق طول العام، وتم اعتماد البرنامج”.

وفي ختام تصريحه؛ أعرب رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه عن شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة بحكومة الوحدة، آملا في مزيد من الدعم لتحقيق نجاحات متميزة في لعبة الكاراتيه، إلى جانب شكره لكل من وقف مع الاتحاد الليبي للكاراتيه. (وال) ر ع/ ر ت

كتب| ريم العبدلي

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