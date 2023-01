منتخب كرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023

تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب لكأس العالم التي ستقام باليونان وألمانيا عام 2023.

الاتحاد الليبي لكرة اليد نشر عبر الصفحة الرسمية في الفيس بوك خبر تأهل منتخبنا الوطني لفئة الشباب كما نشر الاتحاد عبر صفحته بأن قرار التأهل جاء بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد تأهل ستة منتخبات عن القارة الأفريقية وقد تم اختيار منتخبنا الوطني ضمن المتأهلين بحصوله على المركز السادس في بطولة أفريقيا للشباب التي أقيمت العام الماضي برواندا.

هذا ويشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة اليد يشارك للمرة الثانية في بطولة العالم للشباب بعد أن شارك في كأس العالم عام 2009 التي أقيمت بمصر.

المصدر: صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد

