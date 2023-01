بعد أن قاد فريقه للفوز على تشيلسي في قمة مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تجاوز النجم الجزائري رياض محرز رقمه السابق المسجل مع ليسر سيتي من حيث عدد الأهداف حيث سجل محرز مع فريقه السابق 39 هدفا والآن بهدفه في مرمى تشيلسي وصل للهدف رقم 40 بألوان مان سيتي.

