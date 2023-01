سبها وطرابلس واجدابيا تستضيف منافسات القوة البدنية

أعلن الاتحاد الليبي للقوة البدنية عن مكان تنظيم منافسات بطولة ليبيا للقوة البدنية المخصصة للمنطقة الجنوبية، وستكون مدينة سبها هي المستضيفة لهذه المنافسات في عام 2023 وذلك خلال الفترة من مطلع فبراير القادم وحتى الـ4 من الشهر نفسه، فيما ستستضيف العاصمة طرابلس منافسات بطولة المنطقة الغربية للقوة البدنية لعام 2023 والمقررة في نفس التاريخ، أما منافسات المنطقة الشرقية فستكون في مدينة اجدابيا بحسب إعلان الاتحاد الليبي للقوة البدنية.

