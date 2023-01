تأهلت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر إلى نصف نهائي بطولة أديلايد للتنس المقامة في أستراليا بعد فوزها على منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 69 عالميًا بمجموعتين دون مقابل.

