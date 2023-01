قرر الحكم الإسباني الشهير أنتونيو ماتيو لاهوز اعتزال التحكيم بنهاية الموسم الحالي عن عمر يناهز الـ45 عاما ويملك الحكم الإسباني سجلا مليئا بالبطاقات الملونة حيث لديه في رصيده:

2341 بطاقة صفراء

65 بطاقة حمراء (بسبب الحصول على إنذارين)

54 بطاقة حمراء (تم رفعها بشكل مباشر)

121 ركلة جزاء

