تعاقد نادي أبوسليم مع اللاعب يعقوب عبدالله قادما من فريق أساريا لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز.

وتبحث إدارة أبوسليم بتعاقدها مع يعقوب عبدالله عن تحسين الواجب الهجومي للفريق بغية خطف ورقة عبور التأهل للدور السداسي؛ حيث يحل أبوسليم في المركز الثاني برصيد 16 نقطة رفقة فرق المجموعة الثانية.

