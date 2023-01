نادي النصر يعزز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمد اشكربه

عزز نادي النصر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمد اشكربه قادما من فريق دارنس.

وتسعى اللجنة التسيرية لنادي النصر بتعاقدها مع محمد اشكربه، إلى سد بعض النواقص التي يحتاجها المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش، قبل انطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز .

وأنهى فريق النصر مرحلة الذهاب في المركز الثاني برصيد 15 نقطة رفقة فرق المجموعة الأولى.

