اخبار الرياضة

نادي النصر يعزز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمد اشكربه

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

عزز نادي النصر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمد اشكربه قادما من فريق دارنس.

وتسعى اللجنة التسيرية لنادي النصر بتعاقدها مع محمد اشكربه، إلى سد بعض النواقص التي يحتاجها المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش، قبل انطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز .

وأنهى فريق النصر مرحلة الذهاب في المركز الثاني برصيد 15 نقطة رفقة فرق المجموعة الأولى.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي النصر يعزز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمد اشكربه appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك