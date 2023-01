تأهل فريق الاتحاد المصراتي إلى سداسي الدوري الليبي للكرة الطائرة عن المنطقة الثانية بعد فوزه على فريق الأفريقي زليتن 3-0.

المباراة التي أقيمت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية حسمها فريق الاتحاد المصراتي بالفوز بالأشواط الثلاثة بنتيجة 25 – 20 و25 – 21 و25 – 23.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

