فريق الجزيرة يحقق فوزا مهما على اتحاد الشرطة في دوري كرة اليد

حقق فريق الجزيرة فوزا مهما على فريق اتحاد الشرطة بواقع 37 مقابل 33 هدفا ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الليبي لكرة اليد.

اللقاء الذي جمع الجزيرة واتحاد الشرطة في قاعة 1 فبراير بطرابلس، شهد تألقا كبيرا من أبناء مدينة زوارة الذين برهنوا على أنهم جاهزون بشكل جيد لمنافسات هذا الموسم، حيث حقق فريق الجزيرة فوزه الثالث على التوالي بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على فريقي المشعل والأولمبي.

