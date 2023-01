ديدييه ديشان يجدد تعاقده مع المنتخب الفرنسي حتى 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي تجديد تعاقده رسيما مع مدرب المنتخب الأول لكرة القدم ديدييه ديشان حتى عام 2026.

قرار الاتحاد الفرنسي جاء بعد الاتفاق بينه وبين ديشان على تفاصيل العقد عقب حصول المنتخب الفرنسي على المركز الثاني في منافسات كأس العالم 2022.

هذا ولن يشهد الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي أي تغير حيث سيبقى جاي ستيفان مساعدا لديدييه ديشان، وفرانك رافيوت مدربا للحراس؛ بالإضافة إلى بقاء المعد البدني وسيريل موين في المهمة التي ستبدأ من خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

