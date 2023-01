منتخب المحليين يخسر وديا قبل بطولة الشان

خسر منتخب المحليين لكرة القدم مباراته الودية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف مقابل ثلاثة أهداف في ملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة.

المباراة الودية هي الثانية والأخيرة للمنتخب في ختام معسكره التحضيري الذي أقيم بتونس العاصمة قبل الدخول في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين الذي سيقام في الجزائر بداية من الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث سيلاقي منتخبنا الوطني المنتخب الجزائري في مباراة افتتاح البطولة.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني المحلي سيغادر يوم الأربعاء القادم إلى الجزائر عبر طائرة خاصة بحسب ما صرح به الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم لقناة ليبيا الأحرار.

