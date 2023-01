مباراة سوبر الصالات تقام بحضور الجمهور

قررت لجنة كرة القدم داخل الصالات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي الاتحاد والسويحلي بالعاصمة طرابلس مطلع فبراير القادم.

المباراة ستقام يوم الأحد الخامس من شهر فبراير القادم بقاعة السابع عشر من فبراير للألعاب الرياضية بالعاصمة طرابلس، كما قررت اللجنة في رسالتها الموجهة إلى الناديين إقامة المباراة بحضور الجمهور لتكون بداية الموسم الجديد في منافسات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات الذي ستسحب قرعته في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم.

المصدر: ليبيا الأحرار

