أتليتكو مدريد يستقبل برشلونة في قمة مباريات الجولة في الليغا

يستقبل أتلتيكو مدريد الأحد برشلونة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو على أمل تكرار نتيجة المواجهات التي جمعتهما في آخر موسمين في واندا متروبوليتانو والتي فاز فيها الأتلتي دون أن تهتز شباكه.

وكسر أتلتيكو رابع الليجا برصيد سبع وعشرين نقطة بفارق نقطتين خلف ريال سوسيداد سلسلة التعادلات على أرضه بفوزه في الجولة الماضية على ضيفه إلتشي.

مدرب الفريق دييجو سيموني تلقى نبأ سارًا قبل خوض مباراة الأحد أمام برشلونة باستعادة جواو فيليكس وستيفان سافيتش ورودريجو دي بول بعد غياب الثلاثي عن مباراة الأربعاء الماضي أمام أوبييدو في دور الاثنين والثلاثين من كأس ملك إسبانيا.

