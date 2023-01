أعلن مدرب برشلونة “تشافي هيرنانديز”، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد والتي شهدت غياب الثنائي الموقوف الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أما بقية اللاعبين في القائمة فلم تشهد أي تغيير بالنسبة للبرسا في ظل حضور أغلب نجومه في مباراة الأحد، وبعدما أنهى برشلونة عام ألفين واثنين وعشرين برصيد ثمان وثلاثين نقطة و التأهل إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا يسعى لمواصلة التمسك بالصدارة وعدم التفريط فيها في ظل التنافس الكبير مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post برشلونة يفقد خدمات ألبا و روبرت ليفاندوفسكي في مباراة الأتليتي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار