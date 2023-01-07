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برشلونة يفقد خدمات ألبا و روبرت ليفاندوفسكي في مباراة الأتليتي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلن مدرب برشلونة “تشافي هيرنانديز”، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد والتي شهدت غياب الثنائي الموقوف الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أما بقية اللاعبين في القائمة فلم تشهد أي تغيير بالنسبة للبرسا في ظل حضور أغلب نجومه في مباراة الأحد، وبعدما أنهى برشلونة عام ألفين واثنين وعشرين برصيد ثمان وثلاثين نقطة و التأهل إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا يسعى لمواصلة التمسك بالصدارة وعدم التفريط فيها في ظل التنافس الكبير مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

المصدر: ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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