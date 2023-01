السعودي يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة لرالي داكار

فاز السائق السعودي “يزيد الراجحي” ومساعده الألماني “ديرك فون زيتز فيتز” بالمرحلة السابعة من رالي داكار السبت على في سيارتهما نوع تويوتا، المرحلة السابعة تم فيها إلغاء سباق فئة الدراجات النارية بسبب الظروف الجوية غير المستقرة في الأيام الأخيرة، كما شهدت المرحلة السابعة حصول السائق القطري “ناصر العطية” الفائز بلقب البطولة أربع مرات على المركز الرابع عشر بفارق تسع عشرة دقيقة واثنتي عشرة ثانية عن الفائز بالمرحلة السابعة السعودي يزيد الراجحي.

