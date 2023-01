تأهل فريق الأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة إلى الدور السداسي من منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على فريق أساريا بثلاثة أشــواط دون مقابل بواقع 25 – 23 و 25 – 20 و 25 – 13.

