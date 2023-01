حقق فياريال الانتصار على ريال مدريد بنتيجة 2 – 1 على ملعب “لا سيراميكا”ضمن منافسات الجولة 16 بالليجا، وسجل لريال مدريد كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 60، بينما سجل لفياريال يريمي بينو بالدقيقة 47 وجيرارد مورينو من ركلة جزاء بالدقيقة 63 ، ورفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 38 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة، وبات الطريق ممهدا أمام برشلونة للانفراد بالصدارة في حال فوزه على أتلتيكو مدريد الأحد في قمة الجولة.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post فياريال يوقف قطار الريال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار