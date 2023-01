أساريا يدعم صفوف فريقه لمرحلة الإياب بالتونسي علاء الدين قمش

تعاقد نادي أساريا مع اللاعب التونسي علاء الدين قمش استعدادا لخوض منافسات إياب الدوري الممتاز.

وجاء سعي إدارة نادي أساريا للتعاقد مع المهاجم التونسي علاء الدين قمش لتقديم الإضافة مع زملائه في مرحلة إياب الدوري الممتاز؛ حيث يمتلك التونسي خبرة ومعدلا تهديفيا جيدا في الملاعب التونسية، فقد سبق له أن مثّل ألوان أمل حمام سوسة، والملعب القابسي، ومؤخرا فريق النجم المتلوي.

