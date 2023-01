أفادت مصادر صحفية تونسية برغبة الترجي التونسي في ضم مهاجم المنتخب الوطني محمد صولة من فريقه العربي الكويتي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

أكثر من مصدر صحفي تونسي تناول اسم صولة ضمن صفقة متوقعة بطلب من المدرب نبيل معلول ليعوض اللاعب الأردني محمد أبو زريق ” شرارة ” المتوقع مغادرته المسابقة التونسية في هذه الفترة لأسباب متعلقة بعدم جاهزيته البدنية.

