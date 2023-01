بسبب تصريح ذكر فيه اسم رونالدو النصر يفسخ عقد أبو بكر

فسخت إدارة نادي النصر السعودي عقد المهاجم الكاميروني فيسنت أبوبكر لاتحاة المجال لتسجيل الوافد الجديد النجم كرستيانو رونالدو ، ورغم الكشف عن السبب تناولت وسائل اعلام أوروبية أسبابا أخرى أدت لمغادرة اللاعب الكاميروني ناديه السعودي.

صحيفة موندو ديبورتيفو قالت بأن أبوبكر أدلى بتصريح فضل فيه النجم الأرجنتني ليو نيل ميسي عن كرستيانو رونالدو وهو مالم يتم تأكيده حتى الآن ، ورغم ذلك رأته الصحيفة سببا لفسخ عقد اللاعب ومغادرة اللاعب الدوري السعودي.

