السويحلي يتأهل إلى دور سداسي التتويج بالدوري الليبي للكرة الطائرة

تأهل فريق السويحلي إلى دور سداسي التتويج بالدوري الليبي للكرة الطائرة بعد تصدره لفرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة

السويحلي تصدر فرق المجموعة الثانية بعد فوزه على فريق البشائر بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية في الجولة الأخيرة بثلاثة أشواط لشوط.

البشائر أنهى الشوط الأول متفوقا على فريق السويحلي بخمسة وعشرين مقابل واحد وعشرين ثم نجح السويحلي في الفوز بالأشواط الثلاثة على التوالي بنتيجة خمسة وعشرين مقابل تسعة عشر في الشوط الثاني والثالث وخمسة وعشرين مقابل ثلاثة وعشرين في الشوط الرابع والأخير .

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

