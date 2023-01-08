لاعبو اتحاد جدة بالنظارات الشمسية خلال التدريبات.. ما السر؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أثار ظهور لاعبي نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الحصة التدريبية أمس السبت،

مرتدين نظارات سوداء، تشبه النظارات الشمسية، العديد من التساؤلات حول السبب في ذلك.

ونشر نادي الاتحاد صور كل من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، والمدافع المصري أحمد حجازي،

والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مرتدين تلك النظارات الخاصة.

وتكهن البعض بأنه إعلان عن راعٍ جديد للنادي مع شركة نظارات، فيما سخر البعض الآخر، وربط الأمر بهزيمة الاتحاد أمام الهلال في دوري روشن.

وفي هذا السياق كشف تقرير أنها ليست نظارات شمسية، وأن الموضوع متعارف عليه في أوروبا بهدف زيادة تركيز اللاعبين.

وكان تقرير تحدث تفصيليا عن تلك النظارات، إذ قام بارتدائها حراس منتخب سويسرا، خلال التدريبات،

وأوضحت وقتها أن النظارات من إنتاج شركة يابانية، وتعمل على تحسين الرؤية وبالتبعية رد فعل اللاعب ومهاراته الرياضية.

وتصدر تلك النظارات ومضات، تجعل اللاعب يصاب بعمى متقطع خلال ارتدائها، بهدف تحفيز مقلة العينين،

كما أنها تُبطئ حركة الكرة أمام مرتديها عن الطبيعي، كي يصدر رد الفعل الصحيح في التعامل معها.