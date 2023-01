الاتحاد يواجه الأهلي طرابلس الثلاثاء

يواجه فريق الاتحاد فريق الأهلي طرابلس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الليبي لكرة السلة.

المباراة التي ستقام بقاعة الألعاب الكبرى بطرابلس ستحظى بأهمية كبيرة بين الفريقين حيث يتقاسم الجاران صدارة فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

هذا وقد حدد الاتحاد الليبي لكرة السلة الساعة الخامسة موعدا للمباراة التي ستلعب بدون حضور الجماهير.

لتحقيق الفوز لفض شراكة صدارته مع الأهلي طرابلس حيث حقق فريق الاتحاد الفوز في الجولات الست الماضية.

