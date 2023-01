انطلاق إياب الدوري الممتاز عقب نهاية مهمة المنتخب الوطني للمحليين

حددت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم موعد انطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز عقب نهاية التزام منتخبنا الوطني للمحليين من المشاركة في بطولة الشان التي ستقام نهاية الأسبوع بالجزائر .

لجنة المسابقات نشرت عبر صفحتها الرسمية في الفيس بوك بأنه تمت مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات واللجان التسييرية لأندية الدوري الممتاز بشأن قرار انطلاق الأسبوع الأول من إياب الدوري الممتاز كما أنه سيتم تحديد روزنامة مرحلة إياب الدوري الممتاز بشكل كامل الفترة القادمة .

المصدر صفحة لجنة المسابقات في الفيس بوك

