تعاقد نادي أساريا مع اللاعب المالي مادو ديمبيلي و رامي طالب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في إياب الممتاز

إدارة نادي أساريا التي تسعى بتعاقدها قبل انطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز بالمضي أكثر نحو مقدمة ترتيب فرق دوري ممتاز المجموعة الثانية حيث أنهى فريق أساريا مرحلة الذهاب في المركز الخامس 11نقطة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي أساريا تعاقد مع اللاعب المالي مادو ديمبيلي تحضيرا لإياب الدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار