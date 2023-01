منتخبنا الوطني للمحليين سيسافر للجزائر يوم الأربعاء بطائرة خاصة

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم للمحليين يوم غد الثلاثاء حصة أخيرة في معسكره التحضيري بتونس قبل التوجه إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الشان التي ستنطلق يوم الجمعة القادم بالجزائر

منتخبنا الوطني للمحليين سيخوض الحصة الأخيرة بقيادة المدرب الفرنسي كورنتين مارتينيز الذي سيسعى لوضع اللمسات الأخيرة قبل السفر يوم الأربعاء إلى الجزائر بطائرة خاصة للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبيين المحليين والتي يواجه فيها منتخبنا المنتخب الجزائري يوم الجمعة المقبلة في افتتاح المنافسات بملعب نيلسون مانديلا .

