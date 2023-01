منتخب الكرة الطائرة الشاطئية يستعد للمشاركة في بطولة غرداية الدولية

يستعد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، للمشاركة في البطولة الدولية غرداية للكرة الشاطئية بالجزائر التي ستقام في العاشر من الشهر الجاري وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه

وجه الاتحاد الليبي للكرة الطائرة وعبر لأمين العام للاتحاد الليبي للكرة الطائرة طارق صولة، خطابا للاتحادات الفرعية بأسماء اللاعبين المشاركين بالبطولة وهم: فؤاد معروق من فريق السويحلي، والمنذر أبو لبابة من الأهلي بنغازي، بالإضافة لرمضان الوداني، وأنس الوداني، من فريق النصر .

