اتحاد الكرة يسحب قرار استحداث مسابقة الدوري الممتاز “ب”

بنغازي 09 يناير 2023 (وال) أصدر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا رسميًا بسحب القرار الخاص باستحداث مسابقة الدوري الممتاز “ب” للموسم الرياضي 2023-2024، سحبًا كليًا كأن لم يكن.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد اتحذ قرارًا رقم 77، بشأن استحداث مسابقة الدوري الممتاز ب.

جاء هذا القرار بعد المذكرات المقدمة من أغلبية أندية مسابقة دوري الدرجة الأولى، بشأن إعادة النظر في مجلس إدارة الاتحاد بخصوص استحداث الدوري الممتاز ب.

وجاء سحب القرار بناءً على رأي اللجنة الاستشارية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وعلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.(وال ـ بنغازي) م ب

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