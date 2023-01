يستعد المنتخب الوطني للرماية بالمسدس للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بالقاهرة في 14 من الشهر الجاري حتى 23 من الشهر نفسه

البطولة العربية التي تشهد مشاركة 12 دولة سيشارك فيها منتخبنا الوطني بـ3 رماة وهم محمد بن دلة و مالك القنين بالإضافة لعزام العتري .

