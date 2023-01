فاز فريق الجزيرة على فريق الاتحاد 3-0 ضمن ختام منافسات الدور الأول للدور الليبي للكرة الطائرة

المباراة التي أقميت بقاعة طرابلس الكبرى والتي تنطوي ضمن منافسات المنطقة الثالثة سيطر فيها أبناء مدينة زوارة على الأشواط الثالثة وانتهت نتائجه على نحو التالي 21/25- 24/26-20/25.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الجزيرة يفوز على الاتحاد 3-0 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار