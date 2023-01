الأهلي بنغازي يدخل معسكرا تحضيرا بمصر تأهبا لمرحلة إياب الدوري الممتاز

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي لمصر تحضيرا للدخول في معسكر استعدادي تأهبا لانطلاق منافسات مرحلة إياب الدوري الممتاز

فريق الأهلي بنغازي سيستثمر توقف الدوري الممتاز بسب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الشان بخوضه لمعسكر تحضيري بقيادة مدربه الجديد التونسي لسعد الدريدي الذي سيتعرّف على إمكانيات اللاعبين بخوض بعض المباريات الودية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل انطلاق منافسات إياب الدوري الممتاز .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

