حسم الأهلي ديربي طرابلس لكرة السلة لمصلحته بفوزه على جاره الاتحاد بـ68 نقطة مقابل 61 لينفرد بالتالي بصدارة المجموعة الأولى .

مباراة فك صدارة المجموعة أوفت بوعودها ، حيث ظلت النتيجة متقاربة بين الفريقين في معظم أوقات المباراة ، لكن بطل النسخة الماضية نجح في الخروج منتصرا في قمة الجولة السابعة منهيا شراكته والاتحاد لصدارة المجموعة ويغرد وحيدا في طليعة الترتيب .

