لهذا السبب.. 200 مليون يورو أخرى بانتظار رونالدو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على فرصة لمضاعفة راتبه الحالي في الأراضي السعودية.

فبعد أن ووقع كرستيانو رونالدو، عقده مع النصر لمدة موسمين ونصف، وذكرت تقارير صحفية وإعلامية عديدة بأنه سيحصل على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو.

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن أن رونالدو سيضاعف راتبه ويحصل على 200 مليون يورو أخرى،

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ الأخر سيكون من أجل الترويج لعرض السعودية الخاص باستضافة كأس العالم 2030.

وتخطط المملكة العربية السعودية إلى تقديم ملف مشترك مع مصر واليونان، من أجل استضافة مونديال 2030.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دخل رونالدو سيتخطى المليون يورو يوميا أثناء احترافه في السعودية.

ويستعد كريستيانو رونالدو لتسجيل ظهوره الأول مع النصر السعودي عبر المواجهة الودية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.