أعلن نادي الهلال إتمام صفقة انتقال المهاجم خالد مجدي إلى صفوف الفريق قادما من فريق النصر.

مجدي اختار تغيير الأجواء لتكون محطة الهلال هي الثالثة له في الدوري المحلي، بعد أن سبق له اللعب لفريق النصر في مناسبتين بينهما تجربة قصيرة مع فريق الأهلي طرابلس.

المصدر : المركز الإعلامي لنادي الهلال

The post خالد مجدي يوقع للهلال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار