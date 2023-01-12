الأهلي بنغازي يجري أولى حصصه التدريبية بمعسكره التحضيري في القاهرة

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أجرى فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم أولى حصصه التدريبية بمعسكره الخارجي التحضيري لمرحلة الإياب، الذي يقيمه في العاصمة المصرية القاهرة.

ونشر حساب فريق المشوار الطويل الرسمي، على تويتر، صور التدريب في القاهرة. وغادرت بعثة الأهلي بنغازي، صباح الثلاثاء، مدينة بنغازي، متجهة إلى مصر.

المـران الأول لـفـريـقـنـا فـي مـعـسكـره بمـصـر 🔝🇵🇪 pic.twitter.com/7RV4iv68HM — النادي الأهلي الليبي – Al Ahly Ly SC (@AlahlyLySc) January 11, 2023

وكان المدرب التونسي الجديد للفريق، الأسعد الدريدي، قد أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الفريق سيدخل في معسكر تحضيري في القاهرة، وسيخوض خلاله 3 مباريات ودية.

وتعاقدت إدارة النادي بنغازي مع الأسعد الدريدي، الأسبوع الماضي، خلفا لمواطنه شهاب الليلي، الذي فسخ النادي عقده بعد ختام مرحلة الذهاب من الدوري. كما فسخ النادي التعاقد مع المحترفين جواو وحمزة الجلاصي وصادق التوج.