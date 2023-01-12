المغرب تعلن تعذر سفر منتخبها الوطني حامل اللقب إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الشان

أخبار ليبيا 24

أعلنت المغرب، اليوم الخميس، تعذر سفر منتخبها الوطني إلى مدينة قسنطينة الجزائرية من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين.

وأرجعت، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المغربية، في بيان، السبب لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

وكان، مكتب جامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 ديسمبر 2022 على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تقدمت يوم 22 ديسمبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ.

وقالت الجامعة، إنه من خلال مراسلة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قامت بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.

وأضافت، أنها واصلت تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير 2023 تخللته مباراتين وديتين أمام منتخب أثيوبيا.

وقالت، إنه بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري لم تتوصل، بالترخيص النهائي، حتى تحرير هذا البلاغ، من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية .