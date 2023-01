منتخب المحليين يواجه الجزائر في افتتاح مباريات الشان بملعب نيلسون مانديلا

يفتتح منتخبنا الوطني يوم غد الجمعة منافسات كأس أفريقيا للاعبين المحليين بمواجهة البلد المستضيف للبطولة المنتخب الجزائري بملعب نيلسون مانديلا

المباراة التي ستنطلق الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة طرابلس سيسعى فيها منتخبنا الوطني رفقة المدرب الفرنسي كورينتين مارتينيز لخطف انتصار مهم يجعل المنتخب الوطني يخطو خطوة مهمة نحو التأهل للدور الثاني من منافسات النسخة السابعة لكأس أفريقيا للاعبيين المحليين .

يشار إلى أن منتخبنا الوطني قد فاز بلقب النسخة الثالثة التي أقيمت بجنوب أفريقيا عام 2014 على حساب المنتخب الغاني بركلات الترجيح.

