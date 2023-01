مؤيد اللافي يتعافى من الإصابة وتحت تصرف الوداد في المباريات القادمة

أعطى الجهاز الطبي لفريق الوداد البيضاوي المغربي إلاذن للطاقم الفني بجهازية اللاعب الدولي مؤيد اللافي للعودة للملاعب بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة

اللافي دخل للتدريبات الجماعية صحبة لاعبي فريق الوداد البيضاوي بعد أن تخطى مرحلة التدريب بشكل منفرد

الفترة الماضية والتي تمت تحت إشراف الطاقم الطبي والفني للفريق المغربي .

يشار إلى أن مؤيد اللافي قد أجرى عملية جراحية ناجحة على مستوى الرابط الخارجي للركبة بمدينة برشلونة الأسبانية . بعد أن تعرض للاصابة في مباراة فريقه الوداد و الجيش في منافسات الدوري المغربي في شهر أبريل من العام الماضي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

