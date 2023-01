المعتصم المصراتي يصل لربع نهائي كأس البرتغال

تأهل الدولي المعتصم المصراتي رفقة فريقه سبورتينغ براغا البرتغالي إلى ربع نهائي كأس البرتغال بفوزه على فيتوريا غماريش 3-2

المعتصم المصراتي لعب دورا أساسيا في تأهل سبورتينغ براغا لربع نهائي كأس البرتغال بمساهمته الفاعلة طوال دقائق المباراة من حيث قطع كرات الفريق الخصم في منتصف الملعب وبناء اللعب بشكل مميز للفريق .

هذا ويشار إلى أن المعتصم المصراتي قد فاز رفقة فريق سبورتينغ براغا بلقب كأس البرتغال في موسم 2020-2021

