الانتهاء من صيانة الملعب الخماسي بنادي نجوم كركورة

كركورة 12 يناير 2023 (وال) _ أنهت الشركة القابضة للملاعب أعمال الصيانة بالملعب الخماسي بنادي نجوم كركورة مساء اليوم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة وهي تركيب الدعامات الخارجية، وتركيب الإنارة بالكامل وفقا لأحداث المواصفات القياسية.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية، عبر رئيس نادي نجوم كركورة صلاح علي المشيطي عن شكره لوزارة الرياضة،

على دورها الداعم لنادي نجوم كركورة ولاستجابتها ومتابعتها لأحوال النادي، بعد إعادة إشهاره وإحيائه من جديد، بعد غيابه طويلا عن الساحة الرياضية.

وكشف المشيطي أن إدارته تنوي إقامة دوري لكرة

الخماسية، بإستضافة نادي نجوم كركورة على مستوى

أندية ساحل غرب بنغازي، في الفترة المقبلة، وستدعو

إدارة النادي عددا من الشخصيات في قطاع الرياضة

لحضور المباراة الافتتاحية، دعما لرياضيي نادي نجوم كركورة. مرحبا (وال _ كركورة) ع م

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