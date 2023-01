نادي أساريا يدعم فريقه بـ10 لاعبين

تعاقد نادي أساريا مع الثلاثي محمد سالم و معاذ الكوني وأنيس الواعر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم داخل الصالات استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد

تعاقد محمد سالم ومعاذ الكوني و أنيس الواعر هو التعاقد العاشر في أقل من أسبوع لإدارة نادي أساريا التي

تواصل تدعيمها للفريق الأول لكرة القدم داخل الصالات. حيث تعاقدت إدارة نادي أساريا في السابق مع كل من حامد الحمروني ومحمد جربوع وسهيل القصبي بالإضافة لكل من كريم القلالي ومحمد حدود ومراد الرميح ومحمد الأحرش

