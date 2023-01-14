ليبيا تستهل مشوارها ببطولة ” الشان” بخسارة أمام الجزائر

الجزائر 14 يناير 2023 (وال) _ أستهل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين مشواره في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ” الشان ” في نسختها السابعة بخسارة أمام منتخب الجزائر مستضيف البطولة بهدف دون رد، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الجمعة – وقادها الحكم الجنوب أفريقي ( توم أبو نجيل )، انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث أن الـ 45 دقيقة الأولى لم تكن مثيرة، ولم تحمل هجمات خطرة من الجانبين، صحيح أن الأفضلية المطلقة كانت لصاحب الأرض والجمهور إلا أن هجماته جميعها لم تكن مركز مصطدمة بجدار دفاعي متين.

في الحصة الثانية، تحرر منتخب ليبيا من دفاعاته، متقدماً نحو مرمى الجزائر مغيراً من وتيرة اللقاء، هذا وشهدت الدقيقة الـ 54 استغلال اللاعب ( أيمن محيوس ) للخطاء الذي أرتكبة اللاعب ( بلقاسم رجب )، ليحتسب حكم اللقاء الجنوب أفريقي ( توم أبو نجيل ) ركلة جزاء للمنتخب الجزائري، ليتقدم للركلة ( أيمن محيوس ) مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

منتخب ليبيا بعد هدف ( أيمن محيوس ) حاول تعديل النتيجة، مشكلاً خطورة في على مرمى الجزائر خاصة عن طريق ( عمر الخوجة ) الذي صوب كرة قوية من خارج العمليات أبعدها الحارس ( أليكسيس قندوز ) إلى ركنية، وذلك في الدقيقة الـ 70.

هذا و ارتطمت كرة المدافع ( علي سلامة ) التي جاءت من علامة الزاوية بالقائم الأيسر للحارس الجزائري، وذلك عند مطلع الدقيقة الـ 75 ، واصل المنتخب الليبي محاولاته لتعديل الكفة، في ظل تراجع واضح للمنتخب الجزائري ، لكن جميع الهجمات افتقدت إلى الفاعلية والنزعة الهجومية الحقيقية ، لتنتهي المقابلة بفوز الجزائر بهدف وحيد. (وال _ الجزائر) س أ

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